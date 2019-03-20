Инфляция из-за повышения пенсий: эксперт дал прогноз украинцам

Экономист Евгений Олейников отметил, что, учитывая общий уровень пенсий, а их, по его словам, повысили военным на 60% и судьям на 16%, но всем остальным – от 3% до 6-7%, не предусматривает сверхбольшой угрозу инфляции.

Он напомнил, что в прошлом году в Украине наблюдался рост экономики, который, как правило, является показателем увеличения выпуска продукции, соответственно может потребляться теми, кто получает повышенные социальные выплаты. Но другой вопрос, по его словам, насколько этот будет оставаться устойчивым.

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