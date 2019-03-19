В ближайшее время ожидать транша от МВФ Украине не стоит – эксперт по экономическим вопросам

Эксперт по экономическим вопросам Игорь Уманский отметил, что из-за неопределенности относительно дальнейшей политики в Украине после выборов, транша от МВФ ждать не стоит.

Фонд строит отношения со странами, подписантами которых являются президент, премьер-министр, министр финансов и глава НБУ, добавил экономист. Он уверяет, что сегодня не известно, кем будут эти лица и или совпадать их дальнейшая политика с МВФ.

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