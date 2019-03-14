Не больше шести: экс-замглавы ЦИК оценил шансы претендентов на пост президента Украины

Экс-заместитель председателя ЦИК Андрей Магера заявил, что из 39 кандидатов, которые на сегодняшний день еще участвуют в президентской гонке, можно говорить о 5-6 кандидатов, которые имеют, при определенных обстоятельствах, претендовать на победу на выборах. К ним добавляются еще 6-8 кандидатов, использующих президентскую гонку, как старт в осенних парламентских выборах. Остальные, абсолютное большинство - это технические кандидаты, работающих на кандидатов из первой группы и пытающихся на этом заработать.

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