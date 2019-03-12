В стране давно ждут голос армии: назначение Кривоноса стало разочарованием – Николаенко

Председатель политической партии "ОСНОВА" Андрей Николаенко приветствовал назначение кадрового офицера с боевым опытом на должность заместителя секретаря СНБО, но отметил, что в случае с Сергеем Кривоносом, выбор президента не одобряет.

По его словам, полковник Кривонос, который еще недавно был одним из кандидатов на пост президента Украины, должен был бы определиться со своим дальнейшим жизненным путем и выбрать - или военную службу, или политическую деятельность.

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