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Дальнейшее увеличение тарифов на услуги ЖКХ усугубит проблему задолженностей – экономист

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Экономист Евгений Невмержицкий отметил, что система субсидий не может долго работать то, что она является неестественной. По его словам, помощь такому большому количеству людей связана с тем, что тарифы не соответствуют уровню платежеспособности граждан и должны быть уменьшены.

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