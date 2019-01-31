''Можно обвинить любого'': Тука прокомментировал идею проверки жителей Донбасса на полиграфе

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что предложение главного военного прокурора Украины Анатолия Матиос, о тотальной проверке на полиграфе всех жителей Донбасса, является эмоциональным и невзвешенным. По его словам, это предложение невозможно реализовать из-за отсутствия такого количества специалистов, которые могли бы проверить миллионы человек. А с другой стороны – жизненная необходимость человека в контакте с оккупационными властями, может служить для кого-то поводом для его обвинений в сотрудничестве.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!