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''Можно обвинить любого'': Тука прокомментировал идею проверки жителей Донбасса на полиграфе

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Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что предложение главного военного прокурора Украины Анатолия Матиос, о тотальной проверке на полиграфе всех жителей Донбасса, является эмоциональным и невзвешенным. По его словам, это предложение невозможно реализовать из-за отсутствия такого количества специалистов, которые могли бы проверить миллионы человек. А с другой стороны – жизненная необходимость человека в контакте с оккупационными властями, может служить для кого-то поводом для его обвинений в сотрудничестве.

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