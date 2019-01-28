''Избирателей будут единицы'' – глава Комитета избирателей дал прогноз по голосованию на Донбассе

Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отметил, что гражданам Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, и которые решат принять участие в голосовании, нужно будет дважды пересекать линию разграничения: для внесения изменений в госреестр избирателей и непосредственно в день голосования. А это может подвергнуть их опасности и преследованиям со стороны террористов.

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