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''Ждать и разбирать'' – автоэксперт рассказал о возможных перспективах изменений для ''евробляхеров ''

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Автоэксперт Владислав Мороз отметил, что сейчас политиков мало волнует вопрос автовладельцев, потому что на пороге выборов чиновники и законодатели пытаются решить вопросы социальной сферы, поэтому не дождавшись изменений большое количество владельцев авто на иностранном регистрации в мае 2019 г. просто будет разбирать авто на запчасти.

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