''Ждать и разбирать'' – автоэксперт рассказал о возможных перспективах изменений для ''евробляхеров ''372Читать материал на украинском
Автоэксперт Владислав Мороз отметил, что сейчас политиков мало волнует вопрос автовладельцев, потому что на пороге выборов чиновники и законодатели пытаются решить вопросы социальной сферы, поэтому не дождавшись изменений большое количество владельцев авто на иностранном регистрации в мае 2019 г. просто будет разбирать авто на запчасти.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Підсумки" на OBOZREVATEL.