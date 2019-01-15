Второй этап медреформы: цены на медуслуги будут установлены по окончании пилотного проекта

Второй этап медреформы: цены на медуслуги будут установлены по окончании пилотного проекта51Читать материал на украинском
Менеджер медицинской группы реанимационное пакета реформ Светлана Бубенчикова отметила, что суммы за медицинские услуги не могут быть взяты с неба, а должны быть экономически обоснованными, для чего и будет осуществляться пилотный проект в рамках второго этапа медицинской реформы в Украине.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Підсумки" на OBOZREVATEL.