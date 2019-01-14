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Порошенко не ''подрежет крылья'' мажоритарщикам – Найем рассказал, что ждет избирательное законодательство

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Народный депутат Украины Мустафа Найем отметил, что изменения в избирательное законодательство нынешний состав Верховной Рады рассмотреть и принять может, ведь это было предвыборное обещание всей коалиции, однако, действовать эти изменения начнут не в ближайший, а в следующий электоральный цикл.

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