''Россия делает все, чтобы признание Православной церкви Украины не произошло'' – религиовед

Религиовед Дмитрий Горевой считает, что признание Православной церкви Украины другими поместными церквями и получения статуса Патриархии может произойти через 5-7 лет, однако, из-за политики церквей, из-за их статуса и сопротивления России, на этом пути есть много подводных камней.

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