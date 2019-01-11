''После атаки на украинские корабли включилась составляющая НАТО'' – военный эксперт

''После атаки на украинские корабли включилась составляющая НАТО'' – военный эксперт234Читать материал на украинском
Военный эксперт Олег Стариков отметил, что в том или ином составе, корабли нечерноморских стран НАТО, в акватории Черного моря, теперь будут присутствовать постоянно и полеты самолетов разведчиков призваны обеспечить предоставление всеобъемлющей информации о ситуации в регионе.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Підсумки" на OBOZREVATEL.