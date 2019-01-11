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''После атаки на украинские корабли включилась составляющая НАТО'' – военный эксперт

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Военный эксперт Олег Стариков отметил, что в том или ином составе, корабли нечерноморских стран НАТО, в акватории Черного моря, теперь будут присутствовать постоянно и полеты самолетов разведчиков призваны обеспечить предоставление всеобъемлющей информации о ситуации в регионе.

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