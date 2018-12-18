Ликвидация имущества банков: кредиторы могут получить дополнительную компенсацию

Главный эксперт совета секретариата Нацбанка Украины Виталий Шапран отметил, что после завершения ликвидации 40 банков, которые были переданы в управление Фонда гарантирования вкладов, состоится реализация имущества банков, а полученные средства пойдут на погашение задолженности перед кредиторами, которые не подпадали под гарантирование вкладов.