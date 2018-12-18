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Ликвидация имущества банков: кредиторы могут получить дополнительную компенсацию

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Главный эксперт совета секретариата Нацбанка Украины Виталий Шапран отметил, что после завершения ликвидации 40 банков, которые были переданы в управление Фонда гарантирования вкладов, состоится реализация имущества банков, а полученные средства пойдут на погашение задолженности перед кредиторами, которые не подпадали под гарантирование вкладов.

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