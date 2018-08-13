Цифра внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий постоянно увеличивается - Грымчак

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак отметил, что еще полгода назад было зарегистрировано 1,5 млн. человек. Сегодня - почти 1,7 млн. человек, выехавших из оккупированных территорий зарегистрированы на территории, которая контролируется украинской властью.