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Цифра внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий постоянно увеличивается - Грымчак

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Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак отметил, что еще полгода назад было зарегистрировано 1,5 млн. человек. Сегодня - почти 1,7 млн. человек, выехавших из оккупированных территорий зарегистрированы на территории, которая контролируется украинской властью.

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Персона
Юрий Грымчак
Место
Украина

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