OVERTIME: итоги выступления украинских баскетболистов на Универсиаде-2019

OVERTIME: итоги выступления украинских баскетболистов на Универсиаде-2019203 Читать материал на украинском
Сегодня в программе: подводим итоги выступления украинских баскетболистов на Универсиаде-2019. В нашей студии комментарии главного тренера сборной Украины на Универсиаде Виталия Степановского и вице-чемпионов Универсиады-2005 Евгения Подорваного и Дмитрия Кораблева.
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