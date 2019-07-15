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OVERTIME: итоги выступления украинских баскетболистов на Универсиаде-2019

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Сегодня в программе: подводим итоги выступления украинских баскетболистов на Универсиаде-2019. В нашей студии комментарии главного тренера сборной Украины на Универсиаде Виталия Степановского и вице-чемпионов Универсиады-2005 Евгения Подорваного и Дмитрия Кораблева.

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