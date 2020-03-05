Отставка Рябошапки: за что уволили генпрокурора

Эксперт Центра политико-правовых реформ Евгений Крапивин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал отставку генерального прокурора Украины господина Рябошапки.

"Полгода в должности генпрокурора - это слишком мало. Это при том, что сам Рябошапка предлагал программу на год минимум. Пока это выглядит как политически мотивированное решение, потому что никто не оценивал эффективность, а речь шла о конкретных политических обвинениях. Все депутаты, которые были против во время внеочередного заседания они подчеркивали эти моменты, что ни одного обоснованного обвинения в адрес Рябошапки не было", - заявил Крапивин.

Эксперт высказал вероятность того, что генерального прокурора уволили по личному приказу президента Зеленского.

"Чем именно был недоволен президент, остается большим вопросом", - добавил Крапивин.

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