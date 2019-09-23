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23 сентября • обновлено в 15:32
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Оцифровка всех процессов в Украине: прогнозы депутата

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Народный депутат Украины Александр Федиенко прокомментировал диджитализацию (оцифровку) процессов в Украине и отмену бумажного документооборота в государственных органах.

Он отметил, что доверяет господину Дубилету, который озвучил срок в 9 месяцев по оцифровке всего документооборота. Федиенко подчеркнул, что Украина не является первым государством, которое поставило себе подобную задачу. Таким путем, по словам народного депутата, уже прошла Индия.

Федиенко отметил, что сейчас в Украине существует более 350 цифровых реестров. Вообще, цифровыми государственными услугами в Украине сегодня пользуются только 5% граждан, добавил народный депутат. Он заявил, что средства на техническое оснащение и поддержку функционирования оцифрованных услуг также довольно значительны и не сильно отличаются от затрат на бумажный документооборот.

Реформа, предложенная сейчас, заключается также и в объединении существующих цифровых реестров, что в результате уменьшит финансовую нагрузку.

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