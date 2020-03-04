"Олигархи укрепляют свое влияние на экономику": депутат об изменениях в Кабмине

Народный депутат Украины VIII созыва, Экс-заместитель Главы ВРУ Оксана Сыроед в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Она прокомментировала изменения в Кабинете министров Украины и возможные изменения для экономики Украины после прихода новых лиц.

"Мы с вами видим падение экономики, мы видим недовыполнение бюджета... Почему? Потому что они не имеют соответствующих профессиональных знаний. Вот мне интересно, Денис Шмыгаль вообще имеет хоть какое-то представление, как украинское правительство должно регулировать экономику. Я сомневаюсь. У нас экономика находится под очень серьезными давлением олигархов. И сегодняшняя смена правительства - это только укрепление влияния олигархов на исполнительную власть. И мы видим, что те кандидатуры, которые предлагают сегодня, они очень зависимы от олигархов. Зеленский обещал, что будет бороться с олигархатом, а по факту, олигархи-монополисты только укрепили свое влияние на экономику Украины за время его президентства", - заявила Сыроед.

Она также прокомментировала будущие местные выборы, в частности позицию Андрея Садового во Львове.

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