Вакцина от коронавируса может появиться летом: Ольга Богомолец

Заслуженный врач Украины Ольга Богомолец в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Она прокомментировала готовность Украины к эпидемии коронавируса и прокомментировала возможность появления вакцины в ближайшее время.

"Для изготовления вакцины требуется от 3 до 6 месяцев. Активная работа по выделению вируса началась в начале этого года, когда пришло осознание и когда была объявлена эпидемия. Поэтому только сейчас речь идет о том, чтобы состоялось изготовление и началось тестирование первых вакцин. Вакцина изготавливается, когда идет инфицирование какого-то организма и происходит отработка иммунитета. Это похоже на тренировку в тренажерном зале. Мы тренируем иммунную систему. Для тестирования нужно пройти через этапы контроля, собрать статистику. Я думаю, что к лету такая вакцина может появиться", - заявила Богомолец.

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