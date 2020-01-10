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10 января • обновлено в 15:08
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Что последует за оскорблением Зеленского в телеефире: в Нацсовет поступило заявление

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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания получил обращение гражданки Касьяненко с жалобами на ведущего Прямого канала Сергея Пояркова.

По мнению заявительницы, художник, многократный советник народных депутатов, гость ТВ-эфиров, а с недавних пор и ведущий авторской программы "Поярков News", оскорбляет честь и достоинство президента Украины Владимира Зеленского, членов его семьи, граждан Украины, отдельных этносов, употребляет нецензурную брань.

Странным кажется одно: почему именно сейчас заметили определенную тенденцию в публичном поведении эпатажной медийной персоны.

Что следует помнить о "герое дня", какими поступками и высказываниями он запомнился ранее и что о нем думают необычные зрители в сегодняшнем выпуске программы.

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