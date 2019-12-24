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24 декабря • обновлено в 13:24
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На зависть метрам: на ТРК "Украина" выходит второй сериал в карьере 23-летнего режиссера

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ТРК "Украина" выращивает киногениев и вундеркиндов: 23-летнему режиссеру доверили снимать сериал о тяжелых жизненных перипетиях и превратностях судьбы.

Антон Скрипец, кончивший два года назад Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого по специальности "режиссер телевидения", уже успел сняться в шести фильмах и снять два сериала по собственному сценарию. Вот где бурный старт творческой карьеры, которой могут позавидовать корифеи индустрии.

Беспокоит одно: где же в таком юном возрасте можно было на личном опыте прочувствовать все те тягости и невзгоды, которые юное дарование отобразил на экране. Переживаем, не случилось ли чего с ним в детстве, не наложили ли отпечаток воспоминания отрочества.

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