На зависть метрам: на ТРК "Украина" выходит второй сериал в карьере 23-летнего режиссера

ТРК "Украина" выращивает киногениев и вундеркиндов: 23-летнему режиссеру доверили снимать сериал о тяжелых жизненных перипетиях и превратностях судьбы.

Антон Скрипец, кончивший два года назад Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого по специальности "режиссер телевидения", уже успел сняться в шести фильмах и снять два сериала по собственному сценарию. Вот где бурный старт творческой карьеры, которой могут позавидовать корифеи индустрии.

Беспокоит одно: где же в таком юном возрасте можно было на личном опыте прочувствовать все те тягости и невзгоды, которые юное дарование отобразил на экране. Переживаем, не случилось ли чего с ним в детстве, не наложили ли отпечаток воспоминания отрочества.

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