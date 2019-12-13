Только для взрослых: на какую позу из Камасутры был похож разговор Гордона и Авакова

Супер-звездой телеэфиров уходящей недели безусловно стал министр внутренних дел Арсен Аваков. Но на некоторые его публичные высказывания и беседы нужно накладывать отметку "18".

Так, глава МВД был одним из главных инсайдеров на переговорах в Париже, периодически предоставляя порции информации о том, что происходит на переговорах "нормандской четверки". И журналистов не смущало то, что Арсен Борисович, хотя и был в составе делегации, в переговорную группу как не входил.

Так, очевидно, что "парижский воздух", который бесконечно заполнен любовью, иногда пьянил и опытного политика, который в описании ситуаций на переговорах, прибегал к крайне опасным аналогиям.

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