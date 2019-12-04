Премьеры телесериалов второй свежести: как украинское ТВ продает зрителям российский контент

Украинское телевидение на то оно и украинское, чтобы всегда пользоваться российским мозгом. Оно называет первый показ в украинском эфире - "премьерами", хотя этому "продукту" иногда уже не один год.

Как удобно телеканалу 1+1, который предлагает своим зрителям в очередной раз пересмотреть российский телесериал "Кухня", держаться за титул самого патриотичного и ставить в эфир российские сериалы, или русскоязычные сериалы, потому что на этом телеканале работают люди очень толерантные к языкам нацменьшинств. Правда ни по-польски, ни по-венгерски, ни по-белорусски ничего не снимают, потому что для этого нужно иметь не русскоязычную челюсть.

А на СТБ стартовала "премьера" детективной мелодрамы "Любовь. Побочный эффект" от режиссера Оксаны Байрак. Правда первый премьерный показ состоялся еще год назад в России на телеканале ТВЦ под другим названием.

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