ДТП с участием омбудсмена: активист указал на вопиющее нарушение правил со стороны Кулебы

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба вместе со своими двумя сыновьями попал в серьезное ДТП. 24 ноября в 13.30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное П., без постоянного места работы, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, уполномоченного президента Украины по правам ребенка. В результате аварии оба водителя и двое пассажиров (из них один ребенок) второго транспортного средства получили телесные повреждения.

Ситуация выглядит еще более циничной в том, что по утверждениям свидетелей дети в автомобиле детского омбудсмена ехали без детских автомобильных кресел.

В Facebook волонтер Сергей Косяк сообщил, что чиновник после аварии находился в сознании, а вот его дети пострадали сильнее. "У Елисея перелом таза, челюсти, ушибы различной степени, Тимофей в коме, врачи борются за жизнь", - говорится в сообщении.

Журналист, блогер (автор проекта "ЗупиниЛося") и общественный активист, борющийся за соблюдение водителями ПДД, Константин Андриюк рассказал о деталях ДТП, с вопиющими нарушениями правил со стороны детского омбудсмена.

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