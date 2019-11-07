Идем в кино: кинопремьеры 7 ноября

Далеко не на каждая кинопремьера, афиша которой содержат имена популярных актеров, а просмотренный рекламный трейлер был захватывающим, стоит того, чтобы тратить на нее свое время и деньги.

Два года назад, когда мексиканцы посмотрели диснеевский оскароносный мультфильм "Коко", в котором рассказывалась история 12-летнего мексиканского мальчика Мигеля, который попал в мир мертвых, они подумали - "А почему бы и нет ?!" И начали снимать "Сельма в городе призраков", свою версию о приключениях в потустороннем мире.

Уже по трейлеру невооруженным глазом можно увидеть, что работа мексиканцев это - глупые шутки, повторение сюжетных поворотов из голливудского первоисточника и ужасную анимацию.

Поэтому, если у вас появится идея, "а не пойти ли в кино на это произведение мексиканской анимации" - гоните ее! Вместо этого, просмотрите "Коко" от студии Диснея. Можно даже по второму кругу.

А вот для фанатов фильмов ужасов, триллеров и творчества Стивена Кинга есть новость более приятная: в прокат выходит "Доктор Сон", который является сиквелом культового "Сияния".

То, что режиссером фильма стал Майк Флэнеган, несет с собой две новости. Хорошая это то, что мистика, ужасы и чертовщина - это его профиль. Плохая - больших достижений на этом поприще он еще не нажил. И исполнитель главной роли Юэн МакГрегор, при всем уважении, плохо ассоциируется как с запойным алкоголиком, так и с фильмами ужасов.

Неделя Украинской премьер.

Сразу два фильма, созданные при поддержке Госкино выходят сегодня в прокат.

Если фильм "Домой", режиссера Наримана Алиева, который рассказывает о современной истории Украины, аннексию Крыма и судьбу крымских татар, появился в лонг-листе фильмов из 93 стран мира, претендующих на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", то на какую "премию" претендует следующий "шедевр"?

"Неприятность на 5 Baksiv", изменив бы название на "Гай Ричи на минималках", наверное бы сделал куда большую кассу и был бы честнее для зрителя. К тому же, четыре года назад эта идея, с теми же самым сюжетными линиями, актерами и диалогами уже презентовалась зрителям "UA: Первого", как первого украинского веб-сериала "5 baksiv.net".

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

Присоединяйтесь к нашему Viber-сообществу "О, Крапивина!"

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram