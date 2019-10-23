Российский телеканал НТВ и его постоянная выгребная яма под названием "Русские сенсации" превзошли сами себя: в программе под названием "Зеленский и его банда" говорили в основном о Порошенко и Кличко.

Как они не пытались "разоблачить" нынешнего президента Украины, все равно, раз за разом, переходили на персону его предшественника. Так, по версии авторов этого произведения пропагандистского искусства, бывший президент Украины Петр Порошенко оказался агентом США. Мы же выяснили, под действием каких веществ находился "творческий коллектив", который увидел в Порошенко секретного агента с явочной квартирой по улице Банковой в Киеве.

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