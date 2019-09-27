Грустный четверг: чем расстраивало украинское телевидение в конце недели

Двумя главными новостями, которые занимали почти все информационные площадки страны, стали расследование программы "Схемы" ("Радио Свобода") о роли Андрея Богдана в отказе от подписания Договора о эвроинтерации Украины в 2013 году и лишение цифровой лицензии на вещание ТВ-канала 112.

Юлия Крапивина постаралась разобраться, что в этих сообщениях, мягко говоря, не совсем соответствует действительности, а что заслуживает большого внимания, чем кажется на первый взгляд.

Однако это не помешало ей осуществить очередной рейд по программам украинского телевидения и узнать, чем они собираются "удивить" своих зрителей.

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