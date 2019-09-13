У Госкино опять проблемы: решения о финансировании новых картин могут отменить

Председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Александр Ткаченко рассказал о встрече членов комитета с министром культуры, молодежи и спорта Украины Владимиром Бородянским.

По словам Ткаченко, Бородянский сообщил депутатам о том, что Госкино на последнем питчинге гарантировало государственное финансирование проектов на сумму 1.7 млрд грн, что в три раза превышает годовой бюджет Госкино. В своем сообщении в соцсети Facebook он отметил, что вызывают сомнение и критерии распределения средств, а это, в свою очередь, побуждает к тому, чтобы результаты проведенного месяц назад питчинга - отменить.

Возможно, все так и есть, как говорит господин Ткаченко, но его заинтересованность в изменениях правил игры на кинорынке Украины более чем очевидна; как сообщает Wikipedia, он является частным инвестором сети кинотеатров "Линия кино". Кроме того, год назад, в октябре 2018 года, Ткаченко на пресс-конференции, которая была посвящена окончательной приватизации Одесской киностудии, представлял инвесторов.

Кстати, на этом 11-м питчинге, результаты которого хочет отменить Ткаченко и Бородянский, Одесская киностудия, по полученным средствам заняла "всего" второе место, уступив Star Media Влада Ряшина и должна была получить 74 млн грн. финансирования трех кинопроектов.

Но, кто так мог привести в ярость новое руководство культурой страны?

Неизвестно, является ли актуальным состав экспертной комиссии, которая была утверждена в декабре 2015 года, персональный состав которой размещен на сайте Госкино, но несколько фамилий там вызывают определенные вопросы: могут ли участники этой комиссии подаваться на питчинг?

А если они вышли из состава комиссии - где актуальная информация на сайте?

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