Мы где-то это видели: откуда берут идеи новые проекты украинского телевидения

Мы уже неоднократно приводили примеры того, какие украинские ТВ-проекты "черпают вдохновение" с западных телевизионных программ. Сегодня рассказываем о "находках" "Нового".

Премьерный проект "Нового" с Лесей Никитюк "Шалена зірка" не смог обойтись от заимствований. На этот раз продюсеры шоу решили использовать идею из проекта Lip Sync Battle, американского телевизионного сериала музыкальной реальности, премьера которого состоялась 2 апреля 2015 в сети Paramount Network. Шоу основано на идее Стивена Мерчанта и Джона Красинского, в которой знаменитости сражаются друг с другом в выступлениях по "синхронизации губ", исполняя популярные песни под фонограммы. Премьера сериала собрала 2,2 миллиона зрителей и стала самой рейтинговой программой без сценария в истории ТВ-канала, что позволило впоследствии продать проект на NBC USA Network. Сегодня международные адаптации этого шоу уже имели успех в 17 странах мира. Однако, в Украине или не поверили в возможный успех шоу, или просто не хватило денег.

Однако, как оно выглядит в урезанном варианте, можно увидеть в финале шоу "Шальная звезда" на "Новом".

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