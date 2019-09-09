Декольте Тины Кароль: мы проследили эволюцию нарядов певицы в проекте ''Танцы со звездами''

Наверное, глубина декольте Тины Кароль влияет на рейтинг "Танцев со звездами", потому что его размеры увеличиваются, когда к шоу нужно срочно привлекать внимание и отвлекать от того, как ведут себя ведущие программы.

Кстати, оказывается Тина Кароль заказала платье для проекта "Танцы со звездами" по спецзаказу у дизайнера Кати Сильченко. И это платье очень похоже на то, которое было надето на супермодели Роузи Хантингтон-Уайтли (Rosie Huntington-Whiteley) на вечеринке, которую устраивал журнала Vanity Fair после награждения премией "Оскар". Но тогда это было платье от Versace.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

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