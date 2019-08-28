''Российская агрессия заставила украинцев проявить себя теми, кем они являются на самом деле'': исследовательница объяснила феномены украинских архетипов

Человековед Екатерина Хоптинская рассказала о том, какие архетипы украинцев сегодня царят в обществе, имеют ли они склонность к изменениям и как это влияет на развитие Украины в современном мире.

По ее словам, сегодня украинцы потеряли, размыли понимание своих архетипов, что обусловлено ходом истории. Поэтому, по ее мнению, нужно старые архетипы выделить, очистить до их естественного состояния, а также увидеть новые, которые сейчас формируются или уже сформировались.

Таким новым архетипом, по ее убеждению, наряду с традиционными "Варягом", "Турком" "Иезуитом" и "Мамаем", за последние пять лет, образовался архетип "Киборг", который является сугубо украинским.

Она отметила, что украинскому архетипу не свойственно восприятие чужих в своей среде, причем чужаков как с востока, так и с запада. А власть, как таковая, фактически не воспринимается серьезно и на длительное время. Анархическое отношение к новоизбранным лидерам может очень быстро измениться и вся поддержка в короткое время может сойти на нет.

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