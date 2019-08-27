Всеукраинский позор: еще одному фильму профинасированому Госкино дали дорогу на ТВ

Телеканал ICTV решил развлечь своих зрителей, представив их вниманию "украинский фильм" о Львове 40-ых годов ХХ века; разбираемся, что из этого вышло.

Полнометражный художественный фильм "Шляхетні волоцюги", который был снят компанией "Ганзафильм" при поддержке Госкино Украины, должен был рассказать о львовских батярах Боде и Миреке. Этот "музыкально-комедийный боевик", на который Госкино выделило более чем 18,5 млн грн, подвергался сокрушительной критике еще при создании.

Известный исследователь львовской предвоенной истории и традиций Львова, писатель Юрий Винничук еще 2 года назад отмечал, что часть сюжета была украдена из его романа "Танго смерти", а режиссер и авторы сценария, по его словам, похожи на малограмотных людей, которые "не только не владеют галицким наречием, но и украинский язык плохо знают. К тому же не знакомы с львовскими реалиями того времени".

Какие фильмы брали за образец создатели фильма, на что должны были ориентироваться и почему все это финансирует украинские налогоплательщики, разбираемся в прямом эфире.

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