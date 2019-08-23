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Скандал в программе ''Орел и решка'': продюсер и бывшая ведущая соревнуются за авторство идеи

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Скандал в большом семействе программы "Орел и решка": продюсер TeenSpirit Studio Нателла Крапивина обвинила Жанну Бадоеву в присвоении авторства идеи успешного телепроекта.

Нателла Крапивина записала изобличающие видео, в котором обратилась к зрителям проекта и изложила свое видение того, кто, когда и как был авто идеи. При этом продемонстрировала видео, в котором Бадоева, которая вместе со своим бывшим мужем Аланом Бадоевым, были первой парой ведущих программы, во время участия в программе Ивана Урганта на "Первом канале" российского телевидения, преподает абсолютно противоположные аргументы.

Разобраться в этой ситуации крайне трудно, учитывая тот факт, что на странице в соцсети Facebook именно Нателла Крапивина удаляла комментарии редактора программы, которая утверждала, что идея ключевого элемента программы - подбрасывание монеты - что стало не только символом, но и названием программы, принадлежит именно ей.

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