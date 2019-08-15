Звездная дочь актера ''95 квартала'' собирается на Евровидение

В этом году Украина не попала на международный песенный конкурс "Евровидение" из-за скандала вокруг российских гастролей украинских исполнителей.

Однако в стране уже активно готовятся к песенному конкурсу среди детей. Так, дочь юмориста и актера "Студии "Квартал-95"" Евгения Кошевого Варвара прошла в финал Национального отбора.

Ранее Варвара Кошевая уже неоднократно принимала участие в программах ТВ-каналов, которые входят в группу 1+1. Так в передаче "Рассмеши комика. Дети" она в 2016 году выиграла 20 000 гривен. В 2018 году в "Лиге смеха" она выступала с пародией на отца.

Но наиболее резонансным оказалась ее участие в шоу "Голос. Дети", в котором она прошла в финал, несмотря на крайне неоднозначные выступления в прямых эфирах.

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