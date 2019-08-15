Как из плохой татуировке сделать отличное шоу: мастер класс для украинского телевидения

В шоу "Человек со шрамом", которое выходит на "Новом" канале, много говорят о чем угодно, но не о том, что заявлено главной темой: как скрыть шрамы под тату.

Так, в третьем выпуске "Новый" демонстрирует, как проходили кастинги на участие в проекте. Вместе с командой тату-мастеров ведущая Валерия Крук выслушивает истории претендентов и решает, кто из них больше нуждается в помощи. Тут тебе и истории о травмах, об авариях, об ожогах или неудачных операциях. О душевных шрамах, о необходимости менять стиль одежды, социальной реабилитации.

О чем угодно, только не о татуировках,

Юлия Крапивина посмотрела, какие программы делают на американском телевидении и выяснила, что тема татуировок не только популярна, как элемент современной культуры, но и может служить прекрасным материалом для создания ярких ТВ-шоу. И чтобы сэкономить время зрителей и телепродюсеров, дала короткий мастер-класс.

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