Венедиктов приехал выпрашивать у Зеленского отмену ''языковых квот'' на радио

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов уже второй раз за месяц наведывается в Украину. Формальной причиной является якобы подготовка к интервью с с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам главного редактора "Эхо Москвы", он человек несистемная и беспорядочная, которая приезжает в Киев с целью "встретиться с друзьями". Венедиктов объяснил, почему до последнего времени в течение пяти лет не был в Украине. По его словам, он не хотел провоцировать появление домыслов о том, что он является "кремлевским гонцом" или "госдеповские", или "моссадовского" агентом. Также российский журналист отметил, что у него не возникает проблем с пересечением украинской границы.

На этот раз он открыто поднял вопрос об отмене языковых квот в украинском телерадиоэфире. Эти ограничения, по его словам, делают невозможным открытие в Украине бюро российской радиостанции.

Мы вспомнили некоторые цитаты "ведущего российского либерального журналиста", в которых он определял российскую агрессию на Донбассе, как "внутренний гражданский конфликт", а также высказывания, в которых он не стеснялся в выражениях во время Майдана.

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