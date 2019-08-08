Кто эти люди: сколько российских менеджеров руководят телеканалами Виктора Пинчука

16 августа прошлого года StarLightMedia собрала 4000 своих сотрудников во дворце "Украина". Это был не обычный "тимбилдинг" или "корпоратив", а презентация проекта "Трансформация", который предшествовал революционным изменениям в телевизионном холдинге Виктора Пинчука. Топ-менеджмент со сцены поставил задачи сохранить лидерские позиции, перестроить бизнес-процессы внутри группы и повысить эффективность управления. Что должно было произойти после произнесения этих, общих фраз? Все подразделения группы (кроме музыкальных каналов) планировалось объединить в четыре дивизиона: "Речь", "Производство", "Новости" и "Центры экспертиз". Результатом таких движений должны были стать в том числе оптимизация затрат и объединения продакшн каналов на единой территории.

Но рядовой персонал на той встрече больше волновало, не означает такая "трансформация" сокращение рабочих мест. Из уст руководства прозвучали туманные обещания, что ясность по количеству рабочих рук, необходимых для функционирования новой оргструктуры, наступит ближе к концу года.

Первой жертвой "трансформации" стал СЕО медиахолдинга и генеральный директор телеканала СТБ Владимир Бородянский, который руководил каналом 15 лет, из которых семь возглавлял всю медиа-группу.

Кто пришел ему на смену? Все менеджеры – опытные и влиятельные российские медиафункционеры.

Первый – российский продюсер, медиаменеджер Дмитрий Троицкий, которого представили коллективу во время собрания во дворце "Украина". Он переехал в Киев, и с середины августа прошлого года взялся трансформировать холдинг Пинчука. Троицкий возглавил подразделение "Вещание" и занимается всем, что выходит в эфир на телеканалах группы.

Ранее он работал на руководящих должностях на российских СТС, ТНТ и "Перец" – телеканалах, основной контент которых является развлекательным. Именно с легкой руки Троицкого в 2002 году начала свою телекарьеру русский светская львица Ксения Собчак, а в 2005-м на российских голубых экранах появился "Камеди Клаб". Годами Троицкий успешно работал продюсером на телеканалах в РФ, однако в 2014-м неожиданно бросил все и на несколько лет переехал в Майами, где, как пишут российские СМИ, занимался делами, не связанными с телевидением. Именно поэтому холдинг Пинчука теперь нового менеджера позиционируют не как российского, а как американского специалиста.

Второй кадр – Михаил Царев. Он занимает должность исполнительного директора управляющей компании EastOne, которая объединяет две бизнес-структуры – трубно-колесную компанию "Интерпайп" и StarLightMedia. После увольнения Бородянского стал исполняющим обязанности директора StarLightMedia, в котором является членом наблюдательного совета. До этого Царев работал на ключевых должностях в российских компаниях "Лукойл" и "Банк Москвы".

СМИ причисляли к российскому десанту еще и Антона Кудряшова, который занимал руководящие должности в российских "НТВ-Плюс", "Газпром-медиа", "СТС-Медиа", но в группе не подтверждают эту информацию.

Можно еще добавить четвертого, Владимира Локотко, до недавнего времени генерального директора Нового канала, а по совместительству – мужа Оли Фреймут.

Локотко с 2006 года занимался процессами управления инвестициями и повышения операционной эффективности, отвечал за разработку и реализацию стратегического развития медиа активов, находящихся под мандатом международной инвестиционно-консалтинговой группы Виктора Пинчука EastOne.

До работы в EastOne отвечал за проведение финансового аудита медиа-активов, а также бизнес-планирование и финансовое моделирование новых проектов в медиа-холдинга "Газпром Медиа".

В 1998 году получил диплом Московского Государственного Университета Экономики, Статистики и Информатики по специальности "Международная экономическая статистика", в 2001 году окончил Московскую школу экономики по специальности "Бухгалтерский учет затрат производства".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!