Не на того напали: кому позвонит Виталий Кличко, защищая свое политическое будущее

Виталий Кличко стал в последние два месяца любимой мишенью для избиения на 1+1. А точнее, главным героем для первого телеманипулятора и киллера репутаций – Александра Дубинского в программе "Деньги".

Мэр Киева был атакован за эти два летних месяца как минимум 10 раз и его упрекали в грехах на любой вкус. Здесь и стеклянный мост, МАФы, коррупция на городском бюджете и ставят в заголовки его фамилия вместе со словосочетанием "слуги Кремля".

Употребляя терминологию бокса, в Зеленского решили переиграть Кличко по набранным очкам. Однако, опытность Кличко преобладает Зеленского, как в политике (как-никак, а человек уже 9 лет на политической арене Украины). А спортивный опыт, как бы там ни было, помогает и удар держать, и находить слабые места противника.

Кличко попытался переломить этот бой в свою пользу, нанося меньше по количеству, но более болезненные удары.

Кому еще позвонит и с кем встретится городской голова Киева, чтобы сохранить за собой пост главы КГГА, а, возможно, и свое политическое будущее.

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