Украина, которой не существовало: как украинское телевидение переписывает историю страны

В погоне за рейтингами и просмотрами, украинские теле- и кинопродюсеры не гнушаются тем, чтобы переписать историю страны так, чтобы отснятый материал не раздражал российского зрителя.

Почти два десятка лет Украина была главной (и дешевой) площадкой для съемок телесериалов и кинофильмов. Обычно готовая продукция готовилась сразу на телерынки обеих стран. И при производстве продюсерские компании особо не переживали из-за того, где будет происходить вымышленные события. Обычно - место развития событий определялось, как российское, хотя придирчивый зритель в Украине не без удивления мог увидеть знакомые родные места под Киевом, или под Одессой.

Но после 2014 года, когда нужно было менять структуру этого бизнеса и удовлетворять потребности украинского зрителя в украинском продукте, который бы базировался на наших традициях, истории и обычаях, кинопроизводители пытаются нащупать такой путь, который бы, по их мнению, должен удовлетворить всех.

Однако, на примере сериала "Крепостная" (производства StarLight Films и Film.UA), который демонстрировался на ТВ-канале СТБ, было продемонстрировано не только пренебрежение к украинским традициям, но и полное игнорирование фактов исторической эпохи того периода.

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