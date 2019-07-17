Главная Новости
Мова Язык
МедОбоз Главная

В КМИС не хотят верить результатам собственных опросов

119 Читать материал на украинском

В профессиональных кругах социологов существует версия о том, что возможно интервьюеры КМИС подрабатывают агитаторами, а возможно происходит перекос в политической ориентации интервьюеров, что определенным образом искажает результаты исследований.

Директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто надеется, что последние социологические исследования его института менее точны чем социология коллег, например, группы "Рейтинг". Об этом он написал в комментарии в соцсети Facebook. Вместе с тем он поставил под сомнение данные Центра Разумкова за того, что они не отражают тенденцию роста рейтинга партии "Слуга народа".

Интересно, существуют ли какие-то средства защиты и влияния на интервьюеров во время проведения эксзит-полов.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости