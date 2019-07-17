В КМИС не хотят верить результатам собственных опросов

В профессиональных кругах социологов существует версия о том, что возможно интервьюеры КМИС подрабатывают агитаторами, а возможно происходит перекос в политической ориентации интервьюеров, что определенным образом искажает результаты исследований.

Директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто надеется, что последние социологические исследования его института менее точны чем социология коллег, например, группы "Рейтинг". Об этом он написал в комментарии в соцсети Facebook. Вместе с тем он поставил под сомнение данные Центра Разумкова за того, что они не отражают тенденцию роста рейтинга партии "Слуга народа".

Интересно, существуют ли какие-то средства защиты и влияния на интервьюеров во время проведения эксзит-полов.

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