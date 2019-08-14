Новый указ Зеленского: когда российские политэмигранты ринутся в Украину

Гены человека, влекущие к приключениям и путешествиям, которые вывели человечество из Африки и расселили по всему земному шару, присущие всем людям, и президент Украины Владимир Зеленский тут не исключение.

Но судя по вчерашнему "Дня урожая", приключения Зеленского могут закончиться путешествием в Россию, потому что граждане (не жильцы) Украины, сделать из своей страны филиал России в миниатюре ему не дадут.

Вчера Зеленский подписал указ № 594, по вопросу упрощения получения гражданства Украины отдельными категориями лиц, которым освобождаются от необходимости представления обязательства прекратить иностранное гражданство лица, которые являются гражданами Российской Федерации и подвергаются преследованиям по политическим убеждениям в стране своей гражданской принадлежности и подают ходатайство о получениигражданства Украины.

Теперь осталось дождаться выполнения законодательной процедуры, в которой Кабмин должен внести на рассмотрение Рады соответствующий законопроект. А там, ждать представление в Конституционный суд. Думаем, что его решение можно ожидать через полгода.

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