Вчерашние кадровые назначения Зеленского родили неожиданный вопрос: а какой президент руководит самом деле Украиной и что будет после его смерти?

Вчера стало окончательно ясно, что "Украина без Кучмы" существовать не может. Поэтому, какими бы ни были амбиции у нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, все равно его наставником будет человек, у которого невозможно так просто отобрать руль автомобиля под названием "Украина".

Подтверждением этого предсказания стало вчерашнее замена официального представителя Украины в трехсторонней контактной группе в Минске; Владимир Зеленский снова, как и его предшественник, Петр Порошенко, поручил эту миссию второму президенту страны Леониду Кучме, предварительно освободив Романа Бессмертного.

Сам Роман Бессмертный узнал о своем увольнении из СМИ, а комментируя эти кадровые изменения отметил, что в окружении Зеленского нет людей, которые могут адекватно проанализировать события, которые происходят на Донбассе.

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