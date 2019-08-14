Увольнение Бессмертного: кто на самом деле руководит Украиной

Увольнение Бессмертного: кто на самом деле руководит Украиной46 Читать материал на украинском
Вчерашние кадровые назначения Зеленского родили неожиданный вопрос: а какой президент руководит самом деле Украиной и что будет после его смерти?
Вчера стало окончательно ясно, что "Украина без Кучмы" существовать не может. Поэтому, какими бы ни были амбиции у нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, все равно его наставником будет человек, у которого невозможно так просто отобрать руль автомобиля под названием "Украина".
Подтверждением этого предсказания стало вчерашнее замена официального представителя Украины в трехсторонней контактной группе в Минске; Владимир Зеленский снова, как и его предшественник, Петр Порошенко, поручил эту миссию второму президенту страны Леониду Кучме, предварительно освободив Романа Бессмертного.
Сам Роман Бессмертный узнал о своем увольнении из СМИ, а комментируя эти кадровые изменения отметил, что в окружении Зеленского нет людей, которые могут адекватно проанализировать события, которые происходят на Донбассе.
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