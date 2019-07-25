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''Алкоголь на съемочную площадку они приносили специально, чтобы нас раскрепостить'': учасница популярного реалити-шоу

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Популярность против психологических экспериментов, деньги против курса лечения у психиатра: такие качели ждут участников популярных проектов на украинском ТВ.

Действительно ли эти шоу реальные, какие взаимоотношения связывают у участников на площадке и вне её, как провоцируют создатели программ неопытных молодых людей для создания нужного драматического эффекта?

В сегодняшнем эфире "О, Крапивина!" пробуем разобраться, кого, куда и для чего набирают многочисленные кастинги на украинских ТВ-каналах.

Участница популярных реалити-шоу на украинском телевидении Ксения Вересковская рассказала о своем многочисленном опыте работы на телевидении, скрытые от телезрителя моменты создания программ, провокации и соблазны на съемочной площадке, а также дала совет для тех, кто собирается попробовать свои силы в популярных телепроектах.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

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