Одиозная Скабеева назвала уникальное оружие "мультиком"
На российском пропагандистском телевидении посвятили отдельный сюжет украинским Крылатым ракетам "Нептун".
Рупоры Кремля обеспокоились тем, что это оружие может уничтожить незаконно построенный Крымский мост. Вместе с тем, они язвительно предположили, что новейшее украинское оружие существует только на картинках. Бурное обсуждение "Нептуна" пропагандисты устроили в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
1
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Короче говоря ка-к-лов как обычно опустили,
Показать комментарий полностью