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14 ноября • обновлено в 12:38
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Одиозная Скабеева назвала уникальное оружие "мультиком"

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На российском пропагандистском телевидении посвятили отдельный сюжет украинским Крылатым ракетам "Нептун".

Рупоры Кремля обеспокоились тем, что это оружие может уничтожить незаконно построенный Крымский мост. Вместе с тем, они язвительно предположили, что новейшее украинское оружие существует только на картинках. Бурное обсуждение "Нептуна" пропагандисты устроили в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Короче говоря ка-к-лов как обычно опустили,
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