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24 декабря • обновлено в 11:52
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Обзор важнейших новостей на утро вторника 24 декабря

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Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Анна Нитченко и Денис Похила сделали обзор важнейших событий на утро вторника 24 декабря.

Владимир Зеленский призвал крупнейшие сети АЗС активно снижать цены на горючее.

Путин открыл движение поездов по незаконно построенном Крымском мосту

Правительство Украины разрабатывает новый законопроект о труде

Из-за изменений климата начали распускаться цветы и почки на деревьях

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