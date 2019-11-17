Ток-шоу OBOZ TALK. Гость – Георгий Тука
OBOZ TALK - новое ток-шоу Вадима Колодийчука.
Часовое интервью с выдающимися политиками, лидерами мнений и известными личностями.
Сегодня в гостях у ObozTV - экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
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Читайте все новости по теме "OBOZ TALK" на OBOZREVATEL.
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