Главная Новости
2 марта • обновлено в 17:28
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Обострение на Ближнем Востоке: Турция сбила российские самолеты

837
Читать материал на украинском

Турецкие войска в воскресенье, 1 марта, сбили в небе над Идлибом (Сирия) два самолета российского производства SU-24.

Пилотам удалось катапультироваться. Такую информацию опубликовало информационное агентство SANA.

"Турецкие подразделения сбили два сирийских самолета, оба пилота благополучно катапультировались, их жизни вне опасности", – говорится в сообщении.

Позже в минобороны Турции уточнили, что были сбиты именно самолеты SU-24.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVE Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости