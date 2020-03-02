Обострение на Ближнем Востоке: Турция сбила российские самолеты
Турецкие войска в воскресенье, 1 марта, сбили в небе над Идлибом (Сирия) два самолета российского производства SU-24.
Пилотам удалось катапультироваться. Такую информацию опубликовало информационное агентство SANA.
"Турецкие подразделения сбили два сирийских самолета, оба пилота благополучно катапультировались, их жизни вне опасности", – говорится в сообщении.
Позже в минобороны Турции уточнили, что были сбиты именно самолеты SU-24.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Турция завершила подготовку к военной операции в зоне деэскалации в Идлибе и заявила о готовности к выполнению своей миссии – достижения полной победы.
В сирийской провинции Идлиб 27 февраля в результате атаки правительственных сил погибли турецкие военные, а также мирные жители.
В ответ на гибель своих военных в Сирии турецкая армия нанесла сокрушительный удар по войскам Башара Асада в Идлибе. У САА – огромные потери в технике и живой силе.
Глава России Владимир Путин созвонился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Эрдоган призвал Путина не вмешиваться в военный конфликт в Сирии.
Стало известно, что президент Турции встретится с главой РФ, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.
В сирийском городе Серакиб 1 марта был сбит беспилотник турецкого производства, который сначала приняли за боевой самолет.
Турецкие власти заявили о начале военной операции в Сирии против войск президента этой страны Башара Асада, которая получила название "Весенний щит".
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