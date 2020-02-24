О пенсионной реформе, деле MH-17 и санитарной службе: Святослав Пискун

Экс-генеральний прокурор Украины Святослав Пискун в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал возможную отмену пенсионного фонда в Украине

"Я вообще не понимаю систему накопления государством пенсионного фонда. Мне нравится система, когда человек сам себе откладывает на пенсию, а государство дает тем, кто не может себя обеспечить. Это нормальная практика для развитой страны. У нас 400 млрд вращается в пенсионном фонде, и смена оператора этих денег очень опасна. Я бы посоветовал сделать проверку этого закона соответствующими службами", - заявил Пискун.

Также он высказался относительно появления свидетеля по аварии рейса MH-17 над территорией Украины.

"На мой взгляд международная группа, которая работала над этой трагедией, делала свою работу ответственно. Но теперь со стороны Украины назначены новые члены. И теперь им надо изучать это дело, входить в курс этого дела, то есть принисет ли это пользу самому делу? Я думаю, нет. Это не простое дело, и там очень большие объемы информации. Говорят, что есть свидетель. Ну, так у нас есть записи NASA", - заявил Пискун.

Он прокомментировал и кадровые изменения и назначения в США.

"Американцы очень внимательно следят за теми странами, где проходят огромные суммы в долларах, а потом эти деньги внезапно появляются на оффшорных счетах государственных чиновников, а американцы этого не любят. Вот этим и будет заниматься новый генеральный прокурор", - заявил Пискун.

Трижды генеральный прокурор Украины также вспомнил обещания президента Зеленского об обязательных посадках коррупционеров весной.

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