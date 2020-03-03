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3 марта • обновлено в 18:34
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О чем будут говорить на заседании фракции "Слуга народа": депутат

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Елена Шуляк, Народный депутат Украины, представитель правительства в ВРУ в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Она прокомментировала заседание фракции "Слуга народа", которое запланировано на вечер вторника.

"У нас сегодня в 7 часов будет фракция и на фракции мы будем обсуждать повестку завтрашнего дня. У нас есть правило - когда одобряются решения, 70% фракции должны быть за такое решение. Если меньше 70% - такое решение не выносится в зал и не голосуется. Потому все обсуждения и все решения сегодня будут происходить именно на фракции. То, что мы обсуждаем сегодня - на уровне слухов, сплетен и никак больше. По состоянию на сейчас мне неизвестно, написал ли премьер-министр Алексей Гончарук заявление. По состоянию на утро точно такого заявления не было. Откуда Александр Дубинский знает такую информацию, мне также неизвестно", - заявила Шуляк.

"Я не буду голосовать, я воздержусь, потому что я работала с Алексеем Гончаруком еще в офисе эффективного регулирования, я считаю себя частью его команды. Мне кажется, что это не этично и не морально, если бы я его не поддержала в данное время", - добавила депутат.

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