Новый языковой закон связан с договоренностями в Париже: Вячеслав Кириленко

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал назначение новой языковой омбудсвумен в Украине и ее инициативы по контролю за статусом украинского языка и соблюдением украинского законодательства в языковом вопросе.

"Я думаю, что программа поддержки украинского языка - это хорошо. Но есть прямые нормы закона, согласно которому она и заняла эту должность. Поэтому мне кажется, что уполномоченная должена говорить не о том, что начнет через 6 месяцев реагировать на какие-то нарушения, а начать уже сегодня реагировать на то, что, например, Максим Бужанский - депутат от "Слуги народа" собирается внести законопроект, отменяющий закон о статусе государственного языка в Украине, опираясь на выводы Венецианской комиссии. А выводы Венецианской комиссии говорят о том, что должен быть отдельный законодательный акт о статусе языков коренных народов и меньшинств в Украине. Вот над этим законодательным актом мы и должны работать, а не вносить закон, отменяющий статус государственного языка", - заявил Кириленко.

Он добавил, что эта ситуация может быть связана с договоренностями Зеленского и Путина в Париже.

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